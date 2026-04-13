メ～テレ（名古屋テレビ） 「国民生活にとって重用な野菜」に、ブロッコリーが認定されました。何が、どう変わるのでしょうか？ 名古屋市千種区のスーパー「サンエース春岡店」。 「旬の野菜などが並ぶ中、いま話題のブロッコリーがありました」（上坂嵩アナウンサー） 青々としたブロッコリー。栄養価が高く、食卓からお弁当までその存在感をおしみなく発揮してく