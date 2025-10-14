韓国発のフードデリバリーサービス「ロケットナウ」に、ついに行政のメスが入ったーー。中央労働基準監督署は8月22日、同サービスを運営する「CP One Japan 合同会社」に是正勧告を出した。従業員に対する給与未払いなど、複数の労働基準法に違反していたという。サービス開始からわずか8カ月で100万ダウンロードを突破した、新進気鋭のフードデリバリーサービスに何が起きているのか。前編記事『【独自】「警察行くぞコラ！」韓国