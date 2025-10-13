ロックバンド氣志團の綾小路翔が12日、X（旧ツイッター）を更新。移動中にファンの“痛車”の真後ろになったことをちゃめっ気たっぷりに明かして、話題になっている。10月11〜13日の3日間、東京・お台場にある海の森公園で野外音楽フェス「TOKYO ISLAND2025」が開催中。氣志團は12日に出演した。ライブ後、綾小路は、「今、移動の車の中から見ていたよ。帰路に着く、KISSES（ファンのこと）のみんなの背中を。君らの声援に今日も沢