〈「本当は1.5億円トイレ」「もともと4〜6億円のプランだった」大阪・関西万博で物議“2億円トイレ”建築家（43）が明かす真相〉から続く10月13日に幕を下ろす大阪・関西万博。終盤は連日20万人を超える来場者数という盛況ぶりを見せたが、準備期間にはさまざまな炎上騒動が起こった。【貴重画像】「もともと4〜6億円かかる想定だった」2億円トイレの当初案をじっくり見るその一つが、工費が高いなどとやり玉に挙げられた「2億