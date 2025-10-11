東京都新宿区のビルの屋上で、区内の障害者就労支援施設の利用者が養蜂に取り組んでいる。採取された天然の蜂蜜は「新宿しＱハニー」の商品名で区内で販売中で、今年６月には漫画「コボちゃん」の作者で区在住の植田まさしさんが考案した応援キャラクターも誕生した。養蜂は区障害者福祉事業所でつくる「しんじゅＱｕａｌｉｔｙ」が障害者の就労機会の創出や地域住民との交流を目的に２０１９年から始めた。現在、区内の１０事