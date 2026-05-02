ネスレ日本は、期間限定イベント「NESCAFE APARTMENT ＃隣人と溶けるアイスコーヒー」を、4月28日から5月6日まで新宿サザンテラス広場で開催している。都会の屋外空間に“アパートの一室”を模した4つの部屋が登場し、冷たい水にもサッと溶けるアイス専用のレギュラーソリュブルコーヒー『ネスカフェ アイスブレンド』の楽しみ方を、個性的な“住人”との交流を通して体験できるイベントとなっている。【画像】水にいれた瞬間す