青少年支援団体「東京YMCA」で、障害者向け支援プログラムを受けていた女性に対して、わいせつな行為をしたとして元講師の男が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】「子どもを作る練習をする」障害のある受講生の女性にわいせつな行為か 東京YMCAの元職員の40歳男を逮捕少女を盗撮したとみられる画像も見つかる警視庁元講師 障害のある女性にわいせつか記者「これからどこかへ向かうのでしょうか。重留容疑者が自宅か