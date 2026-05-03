スーパーの屋上に、関係者以外立入禁止の住宅街丸ノ内線の新宿御苑駅から歩いてわずか5分の場所に、「富久クロス」と呼ばれる、セブンイレブンとスーパーの屋上が住宅街になっている前代未聞の再開発があるのをご存じだろうか。しかもこれは、単なる再開発ではない。日本初・世界初の取り組みをいくつも取り入れた、“再開発の見本”ともいえる街だ。しかし、かつてのこの街は見る影もなかった。バブル崩壊と激しい地上げによって