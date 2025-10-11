ニューストップ > グルメニュース > 「おとなの週末」が自信を持っておすすめするお店を紹介 焼き鳥 パン 銀座 日本酒 東京都 注目のグルメ おとなの週末Web 「おとなの週末」が自信を持っておすすめするお店を紹介 2025年10月11日 12時0分 リンクをコピーする 全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・銀座一丁目の焼き鳥店『鳥清（とりせい）』です。パリッと焼き上げた焦げ目の香ばしさにそそられる！先代が銀座で独立して約40年。現在は、先代と共に2代目の倉田健一さんも店に立つ。昼は開業時から続く「きじ焼重」一品のみ。8割ほど下焼きしたものをお客さんの食べるタイミングに合わせ、炭火の強い火力で仕上げていく。焦げ目がつ 記事を読む おすすめ記事 日本ハム、「シャウエッセン 夜味」と新商品「シャウスライス 夜味」を期間限定発売 2025年10月7日 15時37分 倖田來未、「Hot Stuff 」以来の“黒×金ヘア”復活にファン歓喜「かっこ良すぎ」「ライブに向けてのビジュも最高!!!」 2025年10月7日 17時14分 超特急カイ、私服披露も「不公平になるので」30歳節目に写真集発売「誇張抜きに皆さんのおかげ」 2025年10月11日 11時50分 ぐるナイ 新木優子・戸塚純貴とAIゴチ＆料理ハンデマッチ2時間SP！！ 2025年10月9日 21時0分 【秋華賞1週前追い】テレサ しっかり反応 松山「これでガスが抜けて折り合ってくれれば」 2025年10月11日 5時27分