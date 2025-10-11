全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・銀座一丁目の焼き鳥店『鳥清（とりせい）』です。パリッと焼き上げた焦げ目の香ばしさにそそられる！先代が銀座で独立して約40年。現在は、先代と共に2代目の倉田健一さんも店に立つ。昼は開業時から続く「きじ焼重」一品のみ。8割ほど下焼きしたものをお客さんの食べるタイミングに合わせ、炭火の強い火力で仕上げていく。焦げ目がつ