中国人は何を考え、どう行動するのか？講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。本記事では、〈習近平主席が持つ「中国の屈辱の近現代史に対する憤怒の気持ち」…政権のスローガン「チャイニーズドリーム」で目指していること〉に引き続き、中国の漢方式外交について詳しくみていきます。※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知