「家を建てるなら、やっぱり風水も気になる…」って方、多いですよね。 風水で言われる「気の流れが悪い土地」って、実は建築のプロから見ても避けるべき土地だったりするんでしょうか？ 今回は、ホームインスペクションを手がける株式会社さくら事務所執行役員CROの田村啓さんに、AIが出した「要注意な土地の特徴」をぶつけ、風水と科学的なリスクがどこで一致するのかを徹底的に解説してもらいました！ ■ 形状が悪い