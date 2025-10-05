¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û¥ª¥¿¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¥Á¡¼¥à¤ÎREAL AKIBA BOYZ¡Ê°Ê²¼¡¢RAB¡Ë¤¬2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖREAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE¡Á ¤Ü¤¯¤é¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£RAB¤¬Âç·¿¤Î²ñ¾ì¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤ÏºòÇ¯¤Î¤³¤ÎÆü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é°ÊÍè¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î´Ö¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤äÆ°²èÇÛ¿®¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ä¿Íµ¤¤¬¥°¥ó¥°¥ó