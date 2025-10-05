なぜ同じ環境で働いていても、心が折れる人と平然と乗り切る人がいるのか。その差を生むのは「ストレスから一歩引ける場所」を持っているかどうかだ。人に頼れる仕組み、体を整える習慣、そして心を安らげる居場所を持っているだろうか。齋藤孝氏が語る、現代人に不可欠な「逃げ場」の設計法とは。※本稿は、齋藤孝『折れない心は、言葉でつくる』（日本実業出版社）の一部を抜粋・編集したものです。得意な仕事を交換することで仕