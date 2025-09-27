ロシア艦が日本列島に張り付くように航行防衛省・統合幕僚監部は2025年9月24日、長崎県の対馬沖でロシア海軍のヴィシニャ級情報収集艦を確認したと発表し、自衛隊が撮影した画像を公開しました。【画像】怪しすぎる外観..これが自衛隊が撮影したロシア軍艦です今回確認されたヴィシニャ級情報収集艦の艦番号は「208」で、23日午前9時頃に対馬の南西約130kmの海域に出現。その後、対馬海峡を北東に進み、日本海に向けて航行した