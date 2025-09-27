³¤¼«¤Î¡ÖÇúÂ®¥ß¥µ¥¤¥ëÄú¡×¤È¥í¥·¥¢³¤·³¤Î¡Ö²ø¤·¤¤Á¥¡×¤¬âË¤ß¹ç¤¤!? ÆüËÜ¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤·¤ÆÄå»¡¤«
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¡¦Åý¹çËëÎ½´ÆÉô¤Ï2025Ç¯9·î24Æü¡¢Ä¹ºê¸©¤ÎÂÐÇÏ²¤Ç¥í¥·¥¢³¤·³¤Î¥ô¥£¥·¥Ë¥ãµé¾ðÊó¼ý½¸´Ï¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¼«±ÒÂâ¤¬»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û²ø¤·¤¹¤®¤ë³°´Ñ..¤³¤ì¤¬¼«±ÒÂâ¤¬»£±Æ¤·¤¿¥í¥·¥¢·³´Ï¤Ç¤¹
¡¡º£²ó³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥ô¥£¥·¥Ë¥ãµé¾ðÊó¼ý½¸´Ï¤Î´ÏÈÖ¹æ¤Ï¡Ö208¡×¤Ç¡¢23Æü¸áÁ°9»þº¢¤ËÂÐÇÏ¤ÎÆîÀ¾Ìó130km¤Î³¤°è¤Ë½Ð¸½¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂÐÇÏ³¤¶®¤òËÌÅì¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÆüËÜ³¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ò¹Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î´ÏÄú¤Ï¡¢8·î21Æü¤«¤é22Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÄÅ·Ú³¤¶®¤òÅì¤Ë¿Ê¤ß¡¢9·î9Æü¤Ë¤ÏÅìµþÅÔ¤Î»°ÂðÅç¤ÎÀÜÂ³¿å°èÆâ¤Ë½Ð¸½¡£9·î13Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤Ï²ÆìËÜÅç¤ÎÀÜÂ³¿å°èÆâ¤Ê¤É¤â¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¼«±ÒÂâ¤Ï¡¢¤Ï¤ä¤Ö¤µ·¿¥ß¥µ¥¤¥ëÄú¡Ö¤·¤é¤¿¤«¡×¤Ë¤è¤ê¡¢·Ù²ü´Æ»ë¡¦¾ðÊó¼ý½¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ï¤ä¤Ö¤µ·¿¥ß¥µ¥¤¥ëÄú¤Ï¡¢2004Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë·×6ÀÉ¤¬·úÂ¤¤µ¤ì¤¿¾®·¿¹âÂ®Äú¤Ç¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¸¥§¥Ã¥È¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂçÂ®ÎÏ44¥Î¥Ã¥È¡ÊÌó81.4km/h¡Ë¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¼çÍ×Ê¼Áõ¤È¤·¤Æ¡¢62¸ý·Â76¥ß¥êÂ®¼ÍË¤¤È¡¢´ÏÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à1¼°¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
