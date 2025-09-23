すぐ食べられる！レンジ5分でチョコケーキ 肌寒い日が少しずつ増えてくるこの時期は、チョコケーキが食べたくなりませんか!? 今回はレンジ5分で完成するチョコケーキをご紹介します。あっという間に仕上がります。 簡単ブラウニーもっちりチョコケーキふわふわチョコケーキしっとり濃厚チョコケーキふわふわからもっちりまで食感も楽しめる ベースの材料は小麦粉、ココア、砂糖、卵など家によくあるものがメイン。あとはバター