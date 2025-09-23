今すぐ食べたいときに◎レンジ5分でできる「チョコケーキ」

肌寒い日が少しずつ増えてくるこの時期は、チョコケーキが食べたくなりませんか!? 今回はレンジ5分で完成するチョコケーキをご紹介します。あっという間に仕上がります。

簡単ブラウニー

もっちりチョコケーキ

ふわふわチョコケーキ

しっとり濃厚チョコケーキ

ふわふわからもっちりまで食感も楽しめる

ベースの材料は小麦粉、ココア、砂糖、卵など家によくあるものがメイン。あとはバターやサラダ油、牛乳などでコクを出したり、もちもち＆フワフワ食感にアレンジできます。マヨネーズを入れる斬新な一品はぜひ試してみたいですね。レンジ5分であっという間に完成です。甘いものが食べたくなったらすぐ作れるのも嬉しいですね。

時間があるときは焼き上がりから少しおいておくと、味もなじんでまた違った風味になります。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。