お笑いコンビ『アンガールズ田中卓志の大阪・関西万博の“反対派批判”が波紋を呼んでいる。【写真】アンガ田中卓志との“交際未遂”を暴露した女性アナ芸人の“上から目線”に批判が集まる田中は9月14日に放送された『有吉ぃぃeeeee!!』（テレビ東京系）で大阪・関西万博の会場を訪問。番組では「eスポーツ甲子園」の模様をメインに取り上げたが、その前に出演者が会場を歩くシーンが放送された。「田中さんは、ほかの出演