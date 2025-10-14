『大阪・関西万博(2025年)』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
なんば千日前に復活し、「世界のメニュー」約70種類が再登場した
livedoor ECHOES
大阪・関西万博の「大屋根リング」にそっくりと、SNS上で話題に
週刊女性PRIME
不具合のあったEVバスを、フェリー会社と交渉するなかで集結させたそう
FRIDAYデジタル
18日にXを更新し、大屋根リングの解体開始への驚きをあらわにした
J-CASTニュース
実業家の濱渦伸次氏はXで「残念で仕方ない。日本の恥」とコメントした
スポニチアネックス
博覧会協会によると、2027年8月までに解体工事が終わる予定だという
FNNプライムオンライン
大阪・関西万博について総括し、「経済効果は2兆円」などと強調
最新の開発動向として、巨大IR建設が進む現場の様子などをリポート
大阪・関西万博に熱中症対策として日傘とテントが協賛提供されていた
オリコンニュース
「問題はこの後」として、議論が煮詰まっていないことへの不安を吐露
東スポWEB
安住紳一郎アナによると、国際園芸博の「花博」が2027年に開催されるという
猛批判から一転、温かいメッセージが殺到していると週刊女性PRIMEが報じた