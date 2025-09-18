お笑いコンビ『アンガールズ』田中卓志の大阪・関西万博の“反対派批判”が波紋を呼んでいる。

芸人の“上から目線”に批判が集まる

田中は9月14日に放送された『有吉ぃぃeeeee!!』（テレビ東京系）で大阪・関西万博の会場を訪問。番組では「eスポーツ甲子園」の模様をメインに取り上げたが、その前に出演者が会場を歩くシーンが放送された。

「田中さんは、ほかの出演者たちと名物の大屋根リングを歩きながら『最初にさ、あんなの開催するなよとか言ってた人いたじゃん。めっちゃ人気あるけど、今あいつらどういうツラして歩いてるんだろうね、街を』と万博開催に反対した人たちに対して怒りをあらわにしました。アルコ&ピースの平子祐希さんから『足止めてまで怒んないでください、せめて歩きながら怒ってください』とたしなめられています」（スポーツ紙記者、以下同）

田中の発言に対してネット上では、

《さすがアンガールズ田中 実際に行ったらめちゃくちゃ楽しいし人気すごいもん》

といった声がある一方で、以下のような意見も。

《え、普通の顔して街を歩いていますけどなにか？》

《万博より物価高対策をって今でも思ってます》

万博反対派の人たちがいかにも間違っていたという田中の意見に反応した人が少なくなかった。

また、チョコプラこと『チョコレートプラネット』松尾駿のYouTubeでの「素人はSNSやるな」発言と並べる声も見られた。

《なんかチョコプラの松尾さんにしろアンガールズの田中さんにしろ、芸人って売れ出すとなんで世間に物申し始めるんだろうね》

こうした声が聞かれる理由を放送作家が指摘する。

「今回の万博反対派批判も、たしかに開催前の予想に反して万博は盛り上がりを見せているので田中さんの言わんとしていることはわかるのですが、『あいつらどういうツラして歩いてるんだろうね』という物言いにカチンときたのだと思います。

チョコプラ松尾さんの発言も、アインシュタインの稲田直樹さんをかばう意図でしたが、『素人はSNSやるな』という言い方が炎上を招きました。芸人が上から目線で国民を見下しているように感じた人が少なくなかったのだと思います」

お笑い芸人なら国民には笑いを届けてほしい。