【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 先週のまとめ 南アランドなどと同様に資源国通貨・新興国通貨高の流れがメキシコペソ円を支えた。8日の円安の後、円全般の買いにドル円が146円20銭台を付けるなど円高が優勢となった9日の市場で7円86銭を付けたが、5日の安値7円84銭には届かず反発。週末には節目の8円00銭を超え、7月31日に付けた8円02銭も超えて週明け8円04銭台を付けている。昨年7月以来の高値圏となった。 米雇用