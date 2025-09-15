9月15日、人気シンガーソングライターの藤井風がInstagramを更新。ストーリーズで、“レジェンドタレント”とお茶をする様子を公開した。「藤井さんがお茶をしていたのは、黒柳徹子さん。スイーツとともにティータイムしている姿をアップしました。藤井さんは、この投稿の一週間前の8日、トーク番組『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に初出演し、新曲『Hachiko』のMVに出てくる犬をイメージしたド派手な衣装を着て登場していまし