9月15日、人気シンガーソングライターの藤井風がInstagramを更新。ストーリーズで、“レジェンドタレント”とお茶をする様子を公開した。

「藤井さんがお茶をしていたのは、黒柳徹子さん。スイーツとともにティータイムしている姿をアップしました。

藤井さんは、この投稿の一週間前の8日、トーク番組『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に初出演し、新曲『Hachiko』のMVに出てくる犬をイメージしたド派手な衣装を着て登場していました。黒柳さんもその様子に『わぁ、びっくりっした』『すごい！』と大喜びで、番組中は終始、ハイテンションでした。

番組の終盤で黒柳さんから『今度、ご飯食べに行く？』と誘うと、藤井さんも『行きたい』と応じ、2人は指切りの仕草を取り交わしていました。黒柳さんが92歳に対し藤井さんが28歳。64才差の約束でしたが、今回見事にそれが果たされたということです」（スポーツ紙記者）

『徹子の部屋』放送後、Xでは、「＃徹子の部屋」、「徹子さん」がトレンド入りするほどの話題に。年齢差を感じさせない掛け合いは、藤井の奇抜なファッションとともに話題になった。

藤井は現在ワールドツアーが進行中。多忙な彼がわずか1週間で黒柳との会食を実行できたことに、視聴者からは歓喜の声があがっている。X上には

《社交辞令にしない藤井風さん。さっそくデートしてる》

《てか、徹子さんチャーミング過ぎ！Forever Youngだわー》

《普通は社交辞令だろうしそれでもこのお二人ならそうでもないかもしれない…とはいえお二人多忙の極みで風さんすぐUSやMexicoへのツアー行っちゃうし実現するとしてもずっと先かなぁとうっすら思ってたけど 「黒柳徹子さん藤井風さん指切りげんまんのお食事会」が既に現実のものとなったとは何とも尊い》

など、歓喜の声が寄せられた。

岡山県出身藤井は、現在、デビュー5年目を迎えている。

「12才からYouTubeに自身の演奏動画や歌唱動画を挙げてきました。現在では、武道館公演を成功させたり、『NHK紅白歌合戦』への出演を何度も果たしているほどの売れっ子に。一方で、2019年には“武者修行”と称してニューヨークに行き、慣れない英語で出演交渉をするなど、苦労人でもあります。

私生活はかなり謎に包まれていますが、土屋太鳳さんと結婚した片寄涼太さんとはLINE友達だそう。MISIAさんとも交友があるといい、藤井さんから楽曲提供を受けたこともあります。MISIAさんは藤井さんについて、『紅白』に出る際に『一緒に歌ってほしい』と直筆の手紙をしたためたところ、『僕にできることがあったら』と快諾したと語っていました。大御所にも臆さずフレンドリーに接する態度は、かねてから変わっていないようです」（同前）

黒柳徹子の無茶ぶりにもペースを崩さず、彼女のハートを鷲掴みにした藤井風の人間力、恐るべし。