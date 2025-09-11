ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース > 日本のゲリラ豪雨に世界陸上に出場のタンべリが衝撃 テント倒れる嵐 結婚 ゲリラ豪雨 世界陸上 カタール 東京五輪 イタリア代表 陸上 東京都 嵐 イタリア THE ANSWER 日本のゲリラ豪雨に世界陸上に出場のタンべリが衝撃 テント倒れる嵐 2025年9月11日 18時51分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 東京都内などで雷を伴うゲリラ豪雨が発生した11日 走り高跳びイタリア代表は来日していることをインスタグラムで報告 外に設置されていたテントが倒され、周囲から悲鳴が上がっていた 記事を読む おすすめ記事 気象予報士・松浦悠真、発雷確率急上昇に「日本海側から太平洋側へ不安定拡大」警告 2025年9月8日 21時53分 「そのクソッたれな口を閉じろ」イタリア代表の闘将が暴言＆守護神の挑発にイスラエル側が怒り！９発の乱戦後に両軍が衝突「罵倒された」【W杯欧州予選】 2025年9月11日 7時37分 「世界最大の柑橘」八代市・バンペイユの4割超が大雨で腐り落下する被害 2025年9月4日 19時47分 球場騒然！ブチギレて試合終了後も猛抗議「これは酷い」バットもヘルメットもぶん投げ→“誤審騒ぎの審判”に大激怒「雰囲気悪すぎ」 2025年9月7日 9時0分 「どうしても一緒にいたい」雷に怯える柴犬のけなげすぎる姿に感動 2025年9月10日 20時0分