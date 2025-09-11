この記事をまとめると ■軽トラックに限らず軽自動車がアメリカで人気となっている ■アメリカでは軽自動車を登録できない州もあるなどその使用はグレーゾーンだ ■アメリカで右ハンドル車の登録に利用されたのが25年ルールだった アメリカで人気の軽トラだが登録できない州もある アメリカで日本の軽自動車が人気。そんなニュースをネットやテレビニュースで目にすることは、もはや珍しくない。日本固有の車両規格である軽自動