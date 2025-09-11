誰かがいるはずのない場所に、ひっそりと佇む小さなぬくもり。それは、ふとした日常の中で出会う、静かなサプライズです。 先日、Xユーザーの「を子（@sui_mona）」さんがキッチンにやって来た時、視線の先にいたのは鍋でも包丁でもなく、シンクの中に潜む愛猫の姿でした。 実際の写真（提供：飼い主さん） うるんだ目でじっと見上げているのは、「もなか」君という名前のオス猫。ちょこんと揃えた前足と、ピンと