映画系Youtuberのサイさんとつるみんさんが、YouTube動画「【ヴェノム:ザ・ラストダンス】絶賛と酷評が入り混じる完結作の初見ネタバレ感想(良かった点・残念だった点）」で、SSU最新作『ヴェノム:ザ・ラストダンス』を0時上映で観た直後の新鮮な感想を語った。5作目となるヴェノムシリーズは公開前から評価が厳しかったものの、「音楽の使い方めっちゃ上手かったなっていうのがあって」とつるみんさんが絶賛する場面も。