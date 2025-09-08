ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > みちょぱの「失礼キャラ」に批判殺到「調子に乗っているし発言もきつ… 池田美優(みちょぱ) 炎上・批判 エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH みちょぱの「失礼キャラ」に批判殺到「調子に乗っているし発言もきつい」 2025年9月8日 19時9分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 6日に放送された「有吉の夏休み」に出演したみちょぱについてFLASHが報じた 有吉弘行らの野呂佳代への体型いじりに笑っている様子に失望する視聴者が Xでは「有吉に慣れすぎててタメ語とか生意気が目立つ」などの声があがった 記事を読む おすすめ記事 娘（27）は元同僚の男にバラバラにされた 翌年には結婚の約束も「もうこいつは絶対許さない」その後の心境の変化【強姦殺人事件 父親の訴え③】 2025年9月5日 16時25分 川口春奈、「ひとりそば」動画の“わんぱく食い”が思わぬ物議…豪快キャラの“頬張り癖”に懸念される危うさ 2025年9月8日 17時45分 「Ｍｒ．サンデー」衝撃 ポスト石破自民の期待度→視聴者アンケが壊滅数字 番組どよめく、宮根「衝撃数字！ポスト石破どうなるんですかね？」 石破解散阻止も→すぐ解散選挙やれも７割超 2025年9月8日 22時17分 逗子海岸へ車が無許可侵入、波打ち際で立ち往生4時間半 消防署員らが脱出に力貸す、なぜこんなことが 2025年9月8日 18時36分 那覇で刺された大分の男性死亡、息子を逮捕 2025年9月8日 21時5分