6月に還暦を迎えた女優・沢口靖子が10月スタートのフジテレビ“月9”ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」に主演することが発表された。沢口がフジの連ドラに出演するのは実に35年ぶりだ。【画像】「熱愛報道は1度だけ」沢口靖子とのディズニーデートが報じられた男性俳優「上戸彩、沢村一樹が主演を務めた人気シリーズが復活。沢口は『作品の為にここまで髪を短くしたのは久々です』と6センチ切ったショートヘア姿を公開した