沢口靖子が主演を務める『絶対零度』（フジテレビ系）が10月6日にスタート。第1話の世帯視聴率が6.5％、個人視聴率が3.6％（ビデオリサーチ社、関東地区調べ）だったことが分かった。沢口靖子の『絶対零度』何歳の設定？シリーズ1と2は上戸彩、3と4は沢村一樹が主演を務めて人気を博した同シリーズ。沢口は1999年から2024年まで、25年間にわたりテレビ朝日系の『科捜研の女』で主演を務めたことで、「科捜研にしか見えない」と