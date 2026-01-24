今年で誕生40周年を迎える富士フイルムの「写ルンです」。デジタル全盛の今、そのアナログな魅力がZ世代を中心に再燃し「エモい」と絶大な支持を集めている。【写真】110種類以上もあった! 歴代『写ルンです』ラインナップかつて家族や友達とお出かけする際に、ポケットやカバンには常に「写ルンです」が入っていたという人も多いだろう。当時、「外出時の必需品」だったこのカメラは、いかにして生まれ、そしてなぜ再びブーム