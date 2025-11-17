ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「科捜研の女」テレビシリーズが終了へ？今後は映画版などを制作か 科捜研の女 沢口靖子 テレビ朝日 ドラマの話題 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 週刊女性PRIME 「科捜研の女」テレビシリーズが終了へ？今後は映画版などを制作か 2025年11月17日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「科捜研の女」を巡るテレビ局関係者の声を、週刊女性PRIMEが伝えた 2026年1月のスペシャルドラマでテレビシリーズは終わる予定とのこと このドラマは映画版などの製作ができるような可能性を残した構成になるそう 記事を読む おすすめ記事 【写真あり】「ホテルですか？」痩せほそったカラダはどう見ても60歳超…新宿歌舞伎町で3000円で客を取る『高齢たちんぼ』の壮絶人生 2025年11月14日 17時10分 九州初 全長約11ｍの巨大アヒル登場に「思ったよりでかい、めっちゃでかい」夜はライトアップも 大分 2025年11月14日 18時48分 「口座の1億円はどこに？」初めての彼氏と結婚した39歳女性のドロ沼離婚劇。戸籍を取り寄せて発覚した“衝撃の事実”とは 2025年11月17日 8時54分 マルイシティ横浜、２６年２月に閉店へ 売り場展開をホビー系に移行も業績改善できず 2025年11月17日 5時0分 【速報】横浜の路上で頭から血を流した男性2人発見…アパートから転落？防止柵が落下 容体不明 2025年11月17日 9時15分