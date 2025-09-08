【モデルプレス＝2025/09/08】フジテレビが、『101回目のプロポーズ』の続編ドラマとなる『102回目のプロポーズ』の制作を発表した。また、本作は地上波放送と、フジテレビが運営する動画配信サービスFODでの独占配信を予定している。【写真】唐田えりか、別人級ヘアチェンジ◆「101回目のプロポーズ」続編決定90年代を彩った月9ドラマの金字塔『101回目のプロポーズ』。浅野温子と武田鉄矢の名演で、放送から30年以上たった今も語