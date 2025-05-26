ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「101回目のプロポーズ」続編企画が進行中か、主役の後継者はせいや… ドラマの話題 101回目のプロポーズ 武田鉄矢 せいや 霜降り明星 フジテレビ エンタメ・芸能ニュース 週刊女性PRIME 「101回目のプロポーズ」続編企画が進行中か、主役の後継者はせいや？ 2025年5月26日 20時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「101回目のプロポーズ」を巡る報道について週刊女性PRIMEが取り上げた 続編企画が進行中で、FODの作品として今年の秋から撮影を開始するそう 仮題は「102回目のプロポーズ」で、主人公は霜降り明星のせいやだという 記事を読む おすすめ記事 アニメグッズ「大量売れ残り」で“1400万円”損失、30代女性店長が解雇…管理職の「責任問題」裁判所はどう判断した？ 2025年5月24日 10時9分 人気ユーチューバー「性的興奮を目的としたものでは一切ありません」動画への批判に反論を説明 2025年5月26日 11時22分 新婚旅行で“夜の営み”ゼロ → 1ヶ月のスピード離婚 友人が悟った「婚前交渉の重要性」 2025年5月24日 6時0分 志尊淳の大病に母親涙「無神経だなって」かけた言葉を反省 姉も「怖かった」 2025年5月26日 18時5分 21歳アイドル無期限活動休止発表「信頼と期待を裏切って…」謝罪、SNS全停止、私的写真流出 2025年5月26日 21時1分