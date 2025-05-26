武田鉄矢週刊女性PRIME

「101回目のプロポーズ」続編企画が進行中か、主役の後継者はせいや？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 101回目のプロポーズ」を巡る報道について週刊女性PRIMEが取り上げた
  • 続編企画が進行中で、FODの作品として今年の秋から撮影を開始するそう
  • 仮題は「102回目のプロポーズ」で、主人公は霜降り明星せいやだという
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