日本映画専門チャンネルでは、「監督・真利子哲也の軌跡」と題し、真利子哲也監督の作品を、10日・16日(21:00〜)に特集放送する。『宮本から君へ』この特集は、監督・真利子哲也×主演・西島秀俊×グイ・ルンメイを迎えた、日本・台湾・アメリカ合作のヒューマンサスペンス映画『Dear Stranger／ディア・ストレンジャー』が12日に全国公開されるのを記念して展開されるもの。放送ラインナップは、以下の通り。○■映画作品●『宮本