俳優の北村匠海（28）が13日にスタートする、フジテレビ系月9枠のドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」で地上波の連続ドラマ初主演を果たす。“フジ月9終了説”払拭へ北村匠海に重圧…橋本環奈「ヤンドク！」視聴率5％割れ危機の深刻事情オリジナルの同ドラマは、福井県の水産高校の生徒たちが宇宙食開発という夢に挑んだ実話を原案にしたオリジナルドラマ。北村は、若狭水産高校に赴任してきた新米教師の朝野峻一を演じ、初の教師役