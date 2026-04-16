日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が１６日に放送された。番組内の芸能コーナーで４人組バンド「ＤＩＳＨ／／」がＶＴＲで登場。メンバーで俳優の北村匠海が自身のヒーローに俳優・木村拓哉の名前を挙げた。これに「ＨＡＲＵＡくんにとってのヒーローは誰？」とスタジオで問われた９人組グローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」のＨＡＲＵＡは「ズバリ！山里さんです」とＭＣの山里亮太を