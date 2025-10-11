2025年9月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。キャリア部門の第2位は――。▼第1位成功からわずか6年で自己破産…全世界2000万枚超の大ヒットを記録した歌手を破滅に追い込んだもの▼第2位なぜ手塚治虫はやなせたかしにエロチックな｢千夜一夜物語｣を任せたのか…初のアニメ映画で思いがけない成功▼第3位姑に｢中卒の能なし｣と言われ続けた…嫁入り翌日からイジメに耐えた91歳､｢よ