俳優・竹野内豊の最新ビジュアルが激変していると話題になっている。【写真】二度見必至…竹野内豊、衝撃の最新ビジュますます広がる演技の振り幅「1月27日、今年世界独占配信されるNetflix作品『ガス人間』の新キャストが発表され、広瀬すずさん、蒼井優さん、林遣都さん、竹野内さんが出演することが判明。併せてそれぞれのビジュアルも公開されました」（芸能ジャーナリスト、以下同）同作は、生放送中に人間が膨らみ爆死す