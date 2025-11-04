大泉洋が主演を務めるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）第3話は、物語が大きく動き出す。 参考：宮粼あおい、『ちょっとだけエスパー』で体現する“100%の愛情”「四季は自分に近い役」 “ちょっとだけ”のエスパー能力が発現するEカプセル。それを体調を崩した四季（宮粼あおい）が、風邪薬と勘違いして飲んでしまうのだ。言ってしまえば、脚本の野木亜紀子がSNSに公開して