村上佳菜子が妊娠しづらい疾患を告白「私も遺伝的に患っていて…」
2025年9月3日 8時57分

ざっくり言うと
村上佳菜子が2日の番組で、卵子凍結に「すごく興味があって」と明かした
その上で「遺伝で…」と切り出し、多のう胞性卵巣症候群であることを告白
「遺伝的に患っていて、そうすると自然妊娠が難しくって」と語った