俳優の西川明さんが１９日、肺炎のため横浜市内の病院で亡くなったことが２８日、分かった。７９歳。所属の劇団民藝が発表した。１９４７年３月、京都府出身。桐朋学園大演劇科を卒業後、パントマイムの助手を務め、アングラ演劇などの活動を経て７３年に民藝に入団。同年「修羅と死刑台」で初舞台を踏む。その後も舞台を中心に活躍し、最後の舞台は２３年１２月上演の「巨匠」（木下順二作）で老人役だった。映画では「血