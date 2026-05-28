とんでもない大げんかの原因も「まさかこんなことで…」というくだらないことだったりするもの。仲良しカップルも油断は禁物です。そこで今回は『スゴレン』の男性読者の声を元にした「『今思えばめちゃくちゃくだらなかったなぁ』と反省しているケンカの理由」をご紹介いたします。【１】どちらのほうが相手を愛しているのかということ「なんでケンカになってしまったのか…？」（20代男性）というように、二人で愛情比べをしてい