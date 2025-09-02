この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「ほっこりする」「じーんとくる」と反響があった、エモーショナルなエピソードを集めました。読むと心がホカホカ温まるような素敵なエピソードをどうぞごらんください。 「浄化された…」電車で出くわした老夫婦の会話に20万いいね ご紹介するのは、Nami Ito(@accccompaniment)さんが投稿したエピソード。年齢を重ねた後、今のパ