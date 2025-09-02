「そんな老後に憧れる」20万いいね！電車内で聞いた【ラブラブ老夫婦】の会話【ママリ】

「浄化された…」電車で出くわした老夫婦の会話に20万いいね

ご紹介するのは、Nami Ito(@accccompaniment)さんが投稿したエピソード。年齢を重ねた後、今のパートナーとどのような関係でいたいですか？相変わらずお互いを尊重し合える関係だと幸せですよね。手をつないで歩く老夫婦は、とても素敵に見えます。Nami Itoさんは電車内で、ある老夫婦の会話を耳にしました。かわいらしいやり取りに、きっと皆さんもほっこりするはずです。

電車内で隣のおじいちゃんおばあちゃんがずっとお話してるんだけど

おばあちゃん「見て、今日スカートだよ、ほらほら、」

おじいちゃん「うん、うん、かわいいね」

ってやってて……やってて……わたしは……浄化されて……消滅した……

いつまでも互いに恋をしているかのような、甘酸っぱいかわいい会話。思わずキュンとしますよね。お互いのためにオシャレをしたり、相手を褒め合ったりする関係は、とても憧れます。いつまでもパートナーとそんな関係でいられたらいいですよね。



この投稿には「私は浄化された」「仲が良くて和みます」などのリプライが寄せられています。これぞ、まさに尊い関係。仲睦まじい老夫婦への憧れを抱くようなすてきなエピソードでした。

8424円の箱ウニを買った会社員、悩み抜いた4日間に9700いいね

ご紹介するのは実家が全焼したサノ🏠(@sano_sano_sano_)さんのエピソードです。欲しいものを見かけた際、「欲しい…けれど高い」と購入を見送った経験がある方もいるのではないでしょうか。しかし諦められず何度も見に行き、悩んだ末に購入したという方もいるかもしれませんね。



サノさんは魚屋で箱ウニが売られているのを見かけ、以前その店主に「僕ウニめっちゃ好きなんですよ～」と話したことを思い出したそうです。しかし税込み8424円、一旦家に帰りましたが次の日も、その次の日もウニはあり、ついに4日目に出迎えたそうで…？

家の近所の魚屋に箱ウニが売られていました。税込8424円。以前その魚屋に行った際に、店主に「僕ウニめっちゃ好きなんですよ～」と話したことがありました。それからしばらくして箱ウニが置かれたので、もしかしたら僕のために置いてくれたのかもしれないと思いました。とはいえ8424円、簡単に手が伸びる金額ではありません。僕はその日は一旦、家に帰りました。



次の日もウニはありました。その次の日もウニはありました。ペットショップでお気に入りのペットを見に行く感覚で、毎日見に行きました。あわよくば値下がりしていないかな？と思いつつ見に行きましたが、毎日8424円でした。



店主や店員も押し売りしてくることは一切なかったので、やはり僕のために仕入れているわけではないと思いますが、でも毎日ウニを覗きに行っているので、なんとなく店主や店員は「いつ買うんだろうか」みたいな顔をしているような気がしました。



そして4日目の今日、ついにウニを出迎えました。高かったけど、４日悩んだので１日2000円の分割払いだと思うようにしました。ウニを買った時、レジの人と後ろに並んでいたお客さんに、なぜか拍手されました。そして「こんな立派なウニを…すごいねぇ」と褒められました。僕もわけがわからないですけど涙目になって「子どもの頃からの夢だったんです」とか言って、なぜかヒーローインタビューみたいなやり取りを数回しました。これから食べます。

4日悩んでウニを買った際には、レジの方と後ろのお客さんに拍手をされたというサノさん。涙目になって「子どものころからの夢だったんです」と、さながらヒーローインタビューのようだったそうです。じっくりとウニを堪能してほしい！と思わずにはいられませんね。



この投稿には「こりゃヒーローですね。ウニも喜んでると思います」「レジの後ろから拍手を送りたかったです」といったコメントが寄せられていました。「今が旬です」と貼られたシールに背中を押されたのかもしれませんね。



1日2000円の分割払いだと思うようにしたというサノさんの、コツコツと積み上げた大きな幸せにほっこりする、素晴らしい投稿でした。

背を向けたアンパンマンの写真に2.4万いいね！4歳児の行動に「尊い」

ご紹介するのは西野みや子|漫画家(@miyakokko61)さんの4歳の息子さんの癒やされるエピソードです。いつも手放せないぬいぐるみがあるという息子さん。それは赤ちゃんのころからの相棒だという小さなアンパンマン。そんな相棒への優しさに思わずほっこりとした気持ちになるエピソードです。

車で帰省中、息子が静かになったので寝たのかと思ったら、アンパンマンに外の景色を見せてあげていてやさしい。

車内で静かになった息子さん。寝たのかと思いきや、相棒であるアンパンマンに景色を見せていたといいます。相棒にも車窓からの景色を見せてあげようと考える気持ちがとても優しいですよね。きっとこれまでもアンパンマンとさまざまな思い出を積み重ねてきたのでしょう。想像するだけでいとおしくなる写真です。



この投稿に「尊い」「ほんわか」などのリプライがついていました。息子さんにとってこのアンパンマンは単なるぬいぐるみではなく、大切な存在だということが伝わりますね。アンパンマンとはこれからもたくさんの思い出ができるのでしょう。ぬいぐるみと4歳の息子さんとのきずなに、心が温まるエピソードでした。

