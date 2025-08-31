みなさん、毎日水筒洗っていますか？正直、毎日やっていると面倒くさいし、飽き飽きしてきますよね。しかし洗わないわけにもいかないわけで。そのようなどうにもならないお嘆きが届きました。『毎日毎日水筒を洗うことが面倒くさい。みんなはどう？』たったコレだけの言葉なのに、恐ろしいまでに面倒に思っているママの姿が目に浮かぶようです。夏など、水筒を使用する頻度が高くなる時期は、「お茶を作ること」と「水筒を洗うこ