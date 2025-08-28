ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 平野莉玖、主演予定だった映画を突然降板に 制作サイドの姿勢に疑問… 映画の話題 ゴシップ エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 平野莉玖、主演予定だった映画を突然降板に 制作サイドの姿勢に疑問の声 2025年8月28日 17時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 平野莉玖が主演映画を突然降板になったと発表した件をFLASHが伝えた 「強制降板」させられた疑惑も浮上し、制作サイドの姿勢に疑問の声が 平野側に一切説明もなく、別の俳優が主演を務めることになっていたとされる 記事を読む おすすめ記事 麻原三女・麗華さん 韓国への出国認められず 2025年8月27日 17時22分 何千匹ものナマズが岩を登る様子が撮影される 2025年8月26日 21時0分 “カミソリの刃を飲んだような喉の痛み”は本当か!? コロナの新変異株・ニンバスの実態 臨床医師が徹底解説 2025年8月27日 11時57分 “米菓メーカーの雄”亀田製菓に異変！ 前会長が警戒する“三洋電機の御曹司”の野心 2025年8月28日 7時0分 阿川佐和子MCの日テレ特番、携帯電話9100万台の位置情報解析も「どこから取得したの」 と物議…恐怖感じる視聴者も 2025年8月27日 21時39分