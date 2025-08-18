º£²Æ¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¿ÍFW¥Ö¡¼¥À¤¬Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFotbollskanalen¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¿´¶­¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡££··î¤Ë¥Ï¥ó¥Þ¥ë¥Ó¡¼IF¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤«¤é¿·³ã¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¼«¿È½é¤Î³¤³°Ä©Àï¤òÆüËÜ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿26ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£¸½ºß¡¢J£±¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ê·èÃÇÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢·ÐºÑÌÌ¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤»¤Ð¡¢ÆóÅÙ¤È