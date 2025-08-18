¡ÖÃÇ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×J£±ºÇ²¼°Ì¡¦¿·³ã¤Î¿·½õ¤Ã¿ÍFW¤¬¡È°ÜÀÒ·èÃÇ¡É¤ÎËÜ²»¤òÊì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÌÀ¤«¤¹¡ª¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ä¡×
¡¡º£²Æ¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¿ÍFW¥Ö¡¼¥À¤¬Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFotbollskanalen¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¿´¶¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£··î¤Ë¥Ï¥ó¥Þ¥ë¥Ó¡¼IF¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤«¤é¿·³ã¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¼«¿È½é¤Î³¤³°Ä©Àï¤òÆüËÜ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿26ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£¸½ºß¡¢J£±¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ê·èÃÇÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢·ÐºÑÌÌ¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤»¤Ð¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£ÃÇ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¥ê¡¼¥°¤È¤Ï¡ËÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÎÉ¤¤¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¥Ö¡¼¥À¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Î´Ä¶¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤À¤³¦¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Îµ¬Î§¡¢·É°Õ¡¢¿ÆÀÚ¤µ¤ËºÇ¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¯¥é¥Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡×
¡¡£¸·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢J£±Âè25Àá¤Î¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¡Ê£±¡Ý£³¡Ë¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ìó£±Ëü9000¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢¡ÖÊ·°Ïµ¤¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤É¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¥Ö¡¼¥À¤Ï¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦³èÌö¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
