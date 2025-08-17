お別れは寂しいけれど、有終の美。大人気ホラーシリーズ「死霊館」が遂に完結、フィナーレを飾る『死霊館 最後の儀式』が10月17日（金）より公開。本作の製作陣とキャストがシリーズの軌跡とフィナーレについて語る特別映像が解禁された。心霊研究家夫妻、ロレイン＆エド・ウォーレンが挑む最後の事件を描く本作。映像には、シリーズの生みの親であり、今作にはプロデューサーとして携わるジェームズ・ワンが登場し、「今作は私に